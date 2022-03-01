В Саратовской области из-за ОРВИ закрыты 13 школ и два детсада

В Саратовской области из-за ОРВИ и гриппа полностью закрыты на 1 марта 13 школ в восьми районах области и два детских сада в заволжских районах.
По этим же причинам закрыты 39 классов в 20 школах области и 4 группы в 4 детсадах.
Из-за коронавируса закрытых школ, детсадов и техникумов нет. Есть частично закрытые 8 классов в пяти школах Саратова и две группы в двух детских садах г. Саратова.
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