Налоговые инспекции в Саратовской области начали работать в обычном режиме

Налоговые инспекции Саратовской области начали принимать посетителей в обычном очном режиме, без предварительной записи.

Это связано с решением Роспотребнадзора об ослаблении ограничений в связи с заболеваемостью коронавирусом.

Несмотря на то. что заболеваемость каждые сутки превышает две тысячи человек, на полный режим работы с 14 марта также переходят МФЦ региона.

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