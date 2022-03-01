Налоговые инспекции в Саратовской области начали работать в обычном режиме

Налоговые инспекции Саратовской области начали принимать посетителей в обычном очном режиме, без предварительной записи.
Это связано с решением Роспотребнадзора об ослаблении ограничений в связи с заболеваемостью коронавирусом.
Несмотря на то. что заболеваемость каждые сутки превышает две тысячи человек, на полный режим работы с 14 марта также переходят МФЦ региона.
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