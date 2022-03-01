В Саратове начал работу новый детский травмпункт

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Кабинет неотложной травматологической помощи для маленьких пациентов и подростков уже заработал на базе детской поликлиники горбольницы № 7 в микрорайоне Солнечный-2 города Саратова.

- В процессе создания таких новых объектов социальной инфраструктуры, как детская поликлиника в микрорайоне Солнечный-2, мы стараемся наиболее тщательно прорабатывать логистику, как можно более плотно общаться с населением, учитывать потребности и пожелания жителей. Это обязательное условие, о котором всегда говорит спикер Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин, по инициативе и при поддержке которого в Солнечном за короткое время были с нуля возведены две современные поликлиники – взрослая и детская. В активно развивающемся микрорайоне, где проживает большое количество молодых семей с детьми, была необходима не только детская поликлиника, но и детский травмпункт, чтобы родители не были вынуждены ехать с детьми за неотложной помощью, с легкими травмами через весь Саратов. Теперь всё – в шаговой доступности, - отметил зампред правительства области Олег Костин.

В травмпунке установлен современный цифровой рентген. Аппарат предназначен специально для работы с детским населением – с более низкой лучевой нагрузкой.

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- Травмпункт расположен в поликлиническом отделении № 4, по адресу улица Лисина, 15. В настоящее время наших маленьких пациентов мы принимаем с 8.00 до 20.00 с понедельника по пятницу. В дальнейшем, график может быть пересмотрен, - рассказала главный врач городской детской больницы №7 города Саратова Ирана Мириева.

В минздраве заявили, что планируют создать сеть детских травмпунктов не только на территории Саратова. Уже рассматривается вопрос об усилении имеющихся подразделений в Энгельсе.