В Саратовской области провели учения противовоздушной обороны с комплексами С-400

Фото сайта ЦВО РФ

Учения противовоздушной обороны с комплексами С-400 прошли в Саратовской области. На полигоне отработали условное распознавание и уничтожение более 100 целей в виде самолетов и баллистических ракет противника.

Как сообщили в пресс-службе ЦВО, расчеты комплексов дальнего действия С-400 «Триумф» также отрабатывали перемещения на новые позиции и быстрый выход в боевое дежурство.

Учения продлятся до конца текущей недели, затем комплексы переместятся в Астраханскую область, где будут произведены реальные пуски по ракетам-мишеням.

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