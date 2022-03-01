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Происшествия1 марта 2022 9:33

С Украины «заминировали» несколько больниц в Саратове

Больницы обследуют оперативные службы
Источник:kp.ru
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В Саратове несколько больниц 1 марта получили телефонные сообщения о «минировании».

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора области.

В каждом учреждении оперативными службами проводятся обследования. Об эвакуации медучреждений не сообщалось.

Адресанты звонков устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

- Установлено, что сообщения об угрозах в медицинских учреждениях Саратова направлены с серверов, расположенных на территории Украины, - говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

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