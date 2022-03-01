С Украины «заминировали» несколько больниц в Саратове

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В Саратове несколько больниц 1 марта получили телефонные сообщения о «минировании».
Об этом сообщили в пресс-службе губернатора области.
В каждом учреждении оперативными службами проводятся обследования. Об эвакуации медучреждений не сообщалось.
Адресанты звонков устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.
- Установлено, что сообщения об угрозах в медицинских учреждениях Саратова направлены с серверов, расположенных на территории Украины, - говорится в сообщении пресс-службы главы региона.
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