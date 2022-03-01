В Саратовской области выдали уже треть всех запланированных на год сертификатов на жилье детям - сиротам

Миллиард рублей для детей-сирот регион получил благодаря Володину

В Саратовской области выдано 177 из 450 запланированных на 2022 год сертификатов на жилье для детей сирот.

В планах на год в регионе закрыть вопрос по 1450 гражданам, которые относятся к категориям детей сирот, или детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 1000 человек предоставят социальные выплаты на покупку жилья. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель правительства Роман Бусаргин.

Сразу 1 млрд рублей на эти цели регион получил благодаря поддержке спикера Государственной думы РФ Вячеслава Володина. Всего на жилье для детей сирот в 2022 году запланировано потратить 2,25 млрд рублей

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