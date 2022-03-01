В Саратовской области от коронавируса умерли за сутки восемь человек

В Саратовской области за минувшие сутки от коронавируса скончались восемь человек. Об этом проинформировали 1 марта в федеральном оперативном штабе.

В министерстве здравоохранения Саратовской области уточнили, что скончались четыре женщины и четверо мужчин в возрасте от 60 до 93 лет.

Таким образом на 1 марта в Саратовской бласти от коронавируса умерли уже 5650 человек.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.