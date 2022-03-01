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Здоровье1 марта 2022 8:16

В Саратовской области от коронавируса умерли за сутки восемь человек

Общее число жертв пандемии в регионе достигло 5650 человек
Источник:kp.ru
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В Саратовской области за минувшие сутки от коронавируса скончались восемь человек. Об этом проинформировали 1 марта в федеральном оперативном штабе.

В министерстве здравоохранения Саратовской области уточнили, что скончались четыре женщины и четверо мужчин в возрасте от 60 до 93 лет.

Таким образом на 1 марта в Саратовской бласти от коронавируса умерли уже 5650 человек.

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