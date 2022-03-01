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Общество1 марта 2022 7:56

В России отменяют соблюдение социальной дистанции в связи с коронавирусом

Теперь залы и стадионы можно заполнять на сто процентов
Источник:kp.ru
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Социальная дистанция теперь может не соблюдаться

Социальная дистанция теперь может не соблюдаться

В России отменяют обязательную социальную дистанцию, которую требовалось соблюдать из-за заболеваемости коронавирусом. Другие меры предосторожности остаются.

Роспотребнадзор, не смотря на высокие цифры заболеваемости, утвердил новые эпидрекомендации, из которых исключил социальную дистанцию.

Теперь в ходе массовых спортивных, культурных и иных мероприятий остается обязательным только ношение маски и усиленная дезинфекция.

Таким образом, отменяется норма частичной наполняемости залов и стадионов.

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