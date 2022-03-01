Двух полицейских в Саратовской области отправили в колонию за вымогательство денег у наркомана

Суд признал весомыми доказательства, собранные следственным отделом по городу Балаково СУ СКР по Саратовской области и отправил на пять лет в колонию строго режима двух бывших сотрудников полиции. Их обвиняли в вымогательстве взятки.

Следствие установило и суд подтвердил, что в сентябре 2021 года заместитель начальника отдела уголовного розыска и старший оперуполномоченный в Балаково решили получить деньги с покупателя наркотиков. С него потребовали 60 тысяч рублей, чтобы информация об этом осталась тайной.

Потенциальный покупатель запрещенных веществ угроз испугался и принес для начала шесть тысяч. Остальные 54 тысячи он принес и передал спустя неделю уже под контролем сотрудников УФСБ и собственной безопасности.

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