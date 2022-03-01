Дорогу по улице Зыбина будет строить АО «Автогрейд»

Дорога по улице Зыбина

Городские власти по итогам конкурса заключили 28 февраля контракт на строительство на строительство автомобильной дороги по улице Зыбина в поселке Солнечный-2.

Она соединит улицы Топольчанская и построенную в прошлом году улицу Гришаева в границах 6 и 7 микрорайонов. В мэрии заявили, что строительство этой дороги создаст предпосылки для проезда через Саратовскую кольцевую автодорогу к южному подъезду к аэропорту Гагарин.

Завершить строительство и сдать объект подрядчик - АО "Автогрейд" должен до 30 сентября 2022 года.

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