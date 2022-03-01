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Общество1 марта 2022 4:20

В первый день весны Саратовскую область припорошит снегом

На дорогах пронозируется гололедица
Источник:kp.ru
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Минувшей ночью и весь день 1 марта в Саратовской области будет облачная погода с осадками. Местами это будет дождь, а местами – снег и мокрый снег.

На дорогах по-прежнему скользко.

Ветер северо-восточный со скоростью 5-10 м/с не сразу разгонит утренние туманы.

Температура по области днем +2...-3°, в Саратове -1...+1°.

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