Фейк: Украинские соцсети сообщают о гибели под Киевом саратовского солдата, который скончался 9 лет назад

Фото военного билета Маржанова нашлось использовали для создания фейка

В украинских телеграм-каналах и соцсетях публикуют фото документов якобы погибшего на территории этой страны российского солдата. На фото - военный билет уроженца Саратовской области. При этом человек, чьи документы на фото, погиб несколько лет назад в Пугачеве.

В частности, украинский телеграм-канал «Ищу своих» опубликовал данные якобы погибшего российского солдата — военный билет на имя Руслана Маржанова, уроженца города Пугачева Саратовской области.

Напомним, десатник Руслан Маржанов был зарезан в драке в Пугачеве Саратовской области в 2013 году. Эта история прогремела на всю Россию и широко освещалась в СМИ как "Пугачевское восстание". Причастные к убийству получили длительные тюремные сроки.

Это подтверждает очередной фейк в украинских телеграм-каналах.

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