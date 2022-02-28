Выделены деньги на выплаты компенсаций обманутым дольщикам ЖСК «Северный»

В областной бюджет заведены 291,7 млн рублей на выплату компенсаций обманутым дольщикам, включенным в региональный реестр по ЖСК «Северный». Решение принято 28 февраля депутатами Саратовской облдумы.

- В ближайшее время Министерство строительства и ЖКХ опубликует информацию о порядке получения выплат.

Напомню, закрыть вопрос по обманутым дольщикам, включенным в федеральный реестр, удалось благодаря поддержке Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина, - сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Напомним, в ЖСК «Северный» от действий недобросовестных застройщиков пострадали 124 человека. Расчет суммы компенсаций будет проводиться по стоимости квадратного метра, установленного Минстроем РФ. В Саратовской области он составляет чуть более 47 тысяч рублей.