Саратовский омбудсмен Сухова: Заключенные не хотят уезжать из ОТБ-1

Надежда Сухова

После скандала с пытками заключенных в саратовской Областной тюремной больнице №1, «проведен ряд серьезных мероприятий» и теперь заключенные не боятся ехать туда, а те, кто уже находится там, не хотят возвращаться обратно в свои колонии. Об этом в ходе отчета на заседании областной думы 28 февраля заявила региональный уполномоченный по правам человека Надежда Сухова.

- Тема была актуальной несколько недель даже за пределами страны. По итогам работы над недостатками, которые сделали это тему актуальной, проведен ряд серьезных мероприятий. Возбуждены уголовные дела, которые расследуются центральным аппаратом СК РФ.

Сейчас ситуация штатная. В ОТБ-1 находятся только те заключенные, кто нуждается в медпомощи, других там нет. Теперь осужденные не бояться туда ехать, а те, кто там, не хотят выезжать обратно, - заявила Сухова. Она отметила, что после скандала внесены изменения в местные правила внутреннего распорядка и правила содержания заключенных.

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