Все госучреждения Саратова вернулись к работе после «минирования»

На данный момент все районные администрации и департамент Саратовского района вернулись к работе после очередного «минирования». Об этом сообщает городская администрация.
Учреждения вернулись к штатному режиму работы, сообщение об угрозе теракта не подтвердилось.
Напомним, ранее здания судов и органов власти в Саратове пришлось эвакуировать после сообщения о заложенной бомбе. На этот раз звонок поступил с IP-адреса, зарегистрированного во Франции.
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