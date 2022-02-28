Все госучреждения Саратова вернулись к работе после «минирования»

На данный момент все районные администрации и департамент Саратовского района вернулись к работе после очередного «минирования». Об этом сообщает городская администрация.

Учреждения вернулись к штатному режиму работы, сообщение об угрозе теракта не подтвердилось.

Напомним, ранее здания судов и органов власти в Саратове пришлось эвакуировать после сообщения о заложенной бомбе. На этот раз звонок поступил с IP-адреса, зарегистрированного во Франции.

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