В Саратове опять «заминировали» здания судов и органов власти

Суд в Саратове

Сегодня, 28 февраля, в Саратове было зарегистрировано анонимное сообщение о минировании зданий органов власти и судов, о чем информирует городская администрация.

Сейчас специалисты проводят проверку, здания частично эвакуируют. Спецслужбам уже удалось выяснить, что сообщение поступило с IP-адреса, зарегистрированного на территории Франции.

Ранее подобные сообщения поступали с IP-адресов, расположенных на Украине.

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