Центры «Мои Документы» региона возобновят работу с посетителями

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С 14 марта центры «Мои Документы» возобновляют прием заявителей в порядке «живой очереди». До тех пор работа с посетителями по предварительной записи сохраняется.

- Рекомендуем обращаться в центры только при наличии острой необходимости безотлагательного получения услуги. Вы всегда можете узнать о загруженности центров в режиме реального времени - данная информация доступна во вкладке «Центры и офисы» на нашем сайте mfc64.ru, - отметил директор ГАУСО «МФЦ» Михаил Бранов.

При этом в помещениях центров установлен масочный режим и требуется соблюдение социального дистанцирования в 1,5 метра.

Записаться на прием в МФЦ можно как при помощи электронных сервисов на официальном сайте mfc64.ru или в мобильном приложении «Мои Документы Онлайн», так и через многоканальную горячую линию по вопросам предварительной записи по номеру тел.: (8452) 73-80-11.