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Общество28 февраля 2022 8:29

Мечта о заграничном принце обошлась жительнице Саратова в 295 тысяч рублей

«Принц» после перевода денег куда-то пропал
Источник:kp.ru
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В Саратове 56-летняя женщина продолжала верить в счастливое замужество с иностранцем и попала в оборот к мошенникам, которые воспользовались ее мечтой и выманили у женщины крупную сумму.

Уже в полиции горожанка рассказала, что в соцсетях познакомилась с канадцем по имени Стив. После недельной переписке он, якобы, отправил женщине дорогие подарки. Вскоре с заявительницей связался курьер, который пояснил, что для получения посылки необходимо оплатить «таможенный сбор». «Щедрый канадец» подтвердил, что подарки дорогие, и оплатить сбор необходимо.

Саратовчанка перевела на указанный счет 295 тысяч рублей. После этого и «канадец» и «курьер» перестали выходить на связь.

В УМВД по Саратову возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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