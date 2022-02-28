Коронавирус вышел на второе место причин смертности в Саратовской области

Олег Костин

Заместитель председателя правительства Саратовской области Олег Костин утвержден депутатами облдумы на заседании 28 февраля. В ведении чиновника кроме здравоохранения теперь будут вопросы социальной и демографической политики, системы социальных гарантий, льгот и выплат, реализации государственной политики в сфере поддержки материнства и детства, трудовых отношений и занятости населения.

В своем выступлении Костин остановился на оценке демографической ситуацуии в регионе и структуре смертности.

- Здравоохранение труд и соцзащита – чувствительные сферы деятельности, которые сопровождают каждого из нас буквально от рождения и до погоста. У них общие задачи и в первую очередь – улучшение демографической ситуации. На данный момент она характеризуется существенной убылью населения, связанной в том числе с избыточной смертностью. На первом месте в структуре смертности населения Саратовской области сегодня болезни системы кровообращения – 43%, на второе место вышел коронавирус – 17,5%, на третьем – онкологические заболевания – 10,2%.

Костин отметил, что среди погибших от коронавируса в регионе, 60-70% имели сердечно-сосудистые заболевания.

- Разделить смерть от ковида, стенокардии, инфаркта практически невозможно, даже на паталогоанатомическом столе. Коронавирус вызывает ухудшение свертываемости крови. Уйдет он – однозначно уменьшится смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, - заявил Олег Костин отвечая на вопросы депутатов областной думы.

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