С утра выезд из Энгельса в Саратов оказался заблокирован

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Гигантские заторы фиксируются 28 февраля перед автомобильным мостом через Волгу со стороны Энгельса.
Как сообщают очевидцы - машины стоят в пробке потчти час и не могут приблизится к мосту Энгельс-Саратов.
В ГИБДД сообщили, что информации о ДТП на этом участке не поступало.
По всей видимости, причиной заторов послужило большое количество машин, которые одновременно направились к мосту. При этом из Энгельса в Саратов с раннего утра и до 9.00 рабтала только одна полоса движения.
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