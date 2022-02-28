С утра выезд из Энгельса в Саратов оказался заблокирован

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Гигантские заторы фиксируются 28 февраля перед автомобильным мостом через Волгу со стороны Энгельса.

Как сообщают очевидцы - машины стоят в пробке потчти час и не могут приблизится к мосту Энгельс-Саратов.

В ГИБДД сообщили, что информации о ДТП на этом участке не поступало.

По всей видимости, причиной заторов послужило большое количество машин, которые одновременно направились к мосту. При этом из Энгельса в Саратов с раннего утра и до 9.00 рабтала только одна полоса движения.

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