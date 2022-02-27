В Балаково упавший с крыши лед отправил подростка в больницу

В Балакове Саратовской области 16-летний парень стал жертвой безответственности коммунальщиков. На него с высоты пяти этажей упала ледяная глыба.
ЧП произошло 27 февраля на улице Минская у дома №15.
Парня срочно госпитализировали. Сейчас СК по городу Балаково начал доследственную проверку.
- Будет дана объективная юридическая оценка действиям (бездействиям) лиц, ответственных за уборку снега и наледи с фасада и крыши строения, - сообщили в региональном СУ СКР.
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