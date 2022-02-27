Живодеров из Балаково проверяет полиция и соцслужбы

Кот Васька

На сегодня, 27 февраля, живодеров из Балаково уже проверяет полиция и соцслужбы. По словам правоохранителей, проверка еще идет, но есть надежда, что кот жив, а голосовое сообщение, где описывается его убийство, было дурной шуткой.

Напомним, вчера вечером жителей Балаково взбудоражило сообщение о том, что двое подростков из Балаковского политехнического техникума засунули кота в гранулятор, от чего он был разобран на «пеллеты».

- Сотрудники ПДН немедленно начали проверку, после публикации сообщения о ЧП. Пока есть шанс, что кот не получил травм, а рассказы о его убийстве – просто шутка. Однако в любом случае специалисты осмотрят и гранулятор, и выяснят, зачем молодые люди делают такие видео, - заявили в пресс-службе МВД.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя также активно занимается этим вопросом.

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