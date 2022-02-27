Студенты из Балакова засунули кота в конвейер и смеялись

Кадр из видео "Типичный Балаково!"

Вчера поздно вечером, 26 февраля, в сети появилось видео, где студенты из Балаково запускают кота в конвейер, снимают это на камеру и смеются. В голосовом сообщении они же признаются, что убили животное.

Горожане немедленно возмутились поведением молодых людей и призвали исключить их из учебного заведения.

Запись была опубликована в паблике «Типичный Балаково» ВКонтакте. Автор утверждает, что в нем фигурируют студенты Балаковского политехнического техникума. В ролике видно, как несколько парней издеваются над котом. Запись не можем опубликовать по этическим причинам.

- Давай запускай, - готовит один из парней и ставит кота на вращающуюся ленту установки, из-за чего тот, естественно, проваливается внутрь. Кот начинает истошно кричать, его бьет металлическими деталями и засыпает землей, но молодые люди только смеются. Кота предлагают достать и засунуть в гранулятор. Запись обрывается.

- Он вышел пеллетами. Все, п*а, он мертвый. Там кровищи было, - гордо заявляет парень на записи и смеется. Так живодеры «наказали» кота, который якобы мешал им в мастерской.

Жители Балаково призвали немедленно исключить живодеров из учебного заведения, а правоохранительные органы обратить внимание на инцидент.

Позже один из участников издевательства над животным записал видео с извинениями и показал на нем якобы живого кота Ваську. Горожане, однако не поверили, что это тот же самый кот и требуют наказать молодых людей.

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