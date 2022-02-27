В лесопосадках под Балашовом нашли тело сожженного мужчины

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балашовском районе Саратовской области лесник нашел обгоревший труп. Страшная находка обнаружилась вечером 26 февраля во время обхода территории в лесополосе в одном километре от села Ключи.

По виду погибшему 30-35 лет, следователи СУ СКР, осмотревшие место происшествия, зафиксировали следы термического воздействия на теле.

Назначено судебно-медицинское исследование, следственным отделом по городу Балашов СУ СКР проводится проверка.

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