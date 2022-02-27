В Саратовской области за сутки от коронавируса умерли 10 человек

В Саратовской области в коронавирусных госпиталях от COVID-19 умерли за прошедшие сутки десять пациентов.

Об этом сообщили 27 февраля в федеральном оперативном штабе.

В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что скончались семеро женщин и трое мужчин в возрасте от 60 до 91 года.

Таким образом с начала пандемии в Саратовской области от коронаивруса умерли уже 5630 человек.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.