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Здоровье27 февраля 2022 8:19

В Саратовской области за сутки от коронавируса умерли 10 человек

Общее число смертей с начала пандемии достигло 5630
Источник:kp.ru
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В Саратовской области в коронавирусных госпиталях от COVID-19 умерли за прошедшие сутки десять пациентов.

Об этом сообщили 27 февраля в федеральном оперативном штабе.

В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что скончались семеро женщин и трое мужчин в возрасте от 60 до 91 года.

Таким образом с начала пандемии в Саратовской области от коронаивруса умерли уже 5630 человек.

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