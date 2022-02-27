Массовое ДТП на Рахова: Один человек пострадал, пять машин повреждены

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Фото: ГИБДД по Саратову
На перекрестке улиц Рахова и Рабочая в Октябрьском районе Саратова произошло массовое ДТП. В результате столкновения Nissan и Lada отечественный автомобиль протаранил еще три припаркованных авто.
По предварительным данным ГИБДД Саратова, столкновение Nissan и Lada Granta произошло в 1.40 минувшей ночью.
От удара иномарка вылетела на тротуар и врезалась в стену зоомагазина. Отечественно авто протаранило три припаркованных автомобиля – KIA, Toyota и Jaguar.
Прибывшие медики оказали первую помощь и госпитализировали 58-летнего водителя Lada Granta.
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