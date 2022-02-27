Массовое ДТП на Рахова: Один человек пострадал, пять машин повреждены

. Фото: ГИБДД по Саратову

На перекрестке улиц Рахова и Рабочая в Октябрьском районе Саратова произошло массовое ДТП. В результате столкновения Nissan и Lada отечественный автомобиль протаранил еще три припаркованных авто.

По предварительным данным ГИБДД Саратова, столкновение Nissan и Lada Granta произошло в 1.40 минувшей ночью.

От удара иномарка вылетела на тротуар и врезалась в стену зоомагазина. Отечественно авто протаранило три припаркованных автомобиля – KIA, Toyota и Jaguar.

Прибывшие медики оказали первую помощь и госпитализировали 58-летнего водителя Lada Granta.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.