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Происшествия27 февраля 2022 6:19

Пожар в девятиэтажном доме на Азина произошел в кухне

Источник:kp.ru
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В Саратове 26 февраля сгорела квартира в многоэтажке на улице Азина.

Вызовы в МЧС поступил в 09.56, на тушение отправились три экипажа.

На месте установили, что горит кухня однокомнатной квартиры на первом этаже девятиэтажки. Огонь успел охватить 8 кв метров.

По данным регионального ГУ МЧС, никто не пострадал.

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