В Саратовской области выявлен 2591 случай коронавируса за сутки

На утро 27 февраля в Саратовской области выявлен еще 2 591 новый случай коронавируса за сутки. Выздоровело почти столько же - 2 526.

Больше всего заболевших в Саратове - 1253 и в Энгельсском районе – 463 человека.

Среди заболевших преобладают люди в возрасте - 30-49 лет — 747 человек и 50-64 лет — 587 пациентов.

Сейчас в коронавирусных госпиталях находится 2 399 человек, на дому справляются с заражением 36 180 больных.

Общее количество заболевших в Саратовской области с начала пандемии достигло 200 029 человек, выздоровело с начала эпидемии 156 038 человек.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.