В Саратове на пожаре погибла женщина

Утром в воскресенье 27 февраля в центре Саратова горел старый деревянный двухквартирный дом. Вызов на адрес Бородинская,33 поступил в 6.38 утра.

На месте прработали пять пожарных расчетов.

По предварительным данным, огнем охвачено 60 кв метров. На пожаре есть погибшие и пострадавшие.

P.S.

По данным регионального ГУ МЧС, на пожаре найдено тело 83-летней женщины. Ожоги в 10% тела получил мужчина, он госпитализирован.

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