Водитель в Энгельсе влетел в столб и разбился насмерть

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В ночь с субботы на воскресенье, 27 февраля, в Энгельсе погиб 41-летний водитель иномарки.

Около 00.30 мужчина за рулем Kia Magentis пытался на слишком высокой скорости проехать по грунтовой дороге в районе дома №30А по улице Лесокомбинатская. По данным пресс-службы ГУ МВД, машина ушла в занос, водитель не справился с управлением и на большой скорости врезался в опору линии электропередач.

После этого разбитая машина перевернулась.

41-летний водитель погиб на месте, еще до приезда скорой помощи. Его тело спасателем пришлось вырезать из машины.

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