Николай Панков заявил о подготовке к отправке саратовских врачей-добровольцев в ЛНР и ДНР

Николай Панков

Депутат ГД Николай Панков заявил о подготовке к отправке из Саратовской области в Луганскую и Донецкую республики врачей - добровольцев.

- Обсуждали с теми, кто приехал к нам после 8 лет войны - в тех условиях, которые там были, медпомощь не всегда оказывалась в нужном объеме.

- Уже в понедельник мы подготовим списки врачей-добровольцев, которые поедут на безопасные территории в Донбассе для оказания медпомощи местным жителям. Это в первую очередь первичные обследования и помощь детям, женщинам, людям преклонного возраста, - заявил журналистам после окончания конференции реготделения ЕР переизбранный секретарем регионального отделения Николай Панков.

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