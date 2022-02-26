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Политика26 февраля 2022 9:11

Николай Панков переизбран секретарем саратовского регионального отделения ЕР

Александр Уриевский
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Конференция 26.02.22

Конференция 26.02.22

Сегодня, 26 февраля, секретарем регионального отделения «Единой России» был переизбран депутат ГД Николай Панков.

- Это большая ответственность, решать вопросы, с которыми к нам обращаются граждане, - сказал Панков.

По результатам тайного голосования членов партконференции за Панкова проголосовали 112 человек. За второго кандидата - депутата городской думы Саратова Юрия Ерофеева – девять. Одобрен также тайным голосованием список президиума регионального политсовета из 11 человек.

Голосование Панкова

Голосование Панкова

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