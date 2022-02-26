Николай Панков переизбран секретарем саратовского регионального отделения ЕР

Конференция 26.02.22
Сегодня, 26 февраля, секретарем регионального отделения «Единой России» был переизбран депутат ГД Николай Панков.
- Это большая ответственность, решать вопросы, с которыми к нам обращаются граждане, - сказал Панков.
По результатам тайного голосования членов партконференции за Панкова проголосовали 112 человек. За второго кандидата - депутата городской думы Саратова Юрия Ерофеева – девять. Одобрен также тайным голосованием список президиума регионального политсовета из 11 человек.
Голосование Панкова
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