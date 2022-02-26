Региональный политсовет партии «Единая Россия» обновился на 60 процентов

Голосование 26.02.22

На проходящей отчетно-выборной Конференции Саратовского отделения партии "Единая Россия" прошли выборы в региональный политический совет. В новый состав политсовета вошли 75 человек, обновление составляет почти 60 процентов.

Партийная ротация и обновление партии является важной составляющей эффективной партийной работы. Об этом сказал Секретарь Саратовского регионального отделения партии "Единая Россия" Николай Панков.

"В партие идет постоянное обновление и кадровая ротация это позволяет партии идти в ногу со временем и адекватно отвечать на все вызовы. Впереди много работы. Прежде всего реализация Народной программы, которую формировали сами люди", - отметил Панков.

Члены регионального политического совета открытым голосованием избрали членов Президиума регионального политсовета, куда вошла глава Ленинского района Саратова Лада Мокроусова.

В его состав вошли:

Агапов Сергей Александрович

Антонов Алексей Васильевич

Гладков Сергей Михайлович

Ерохина Татьяна Петровна

Ильгова Екатерина Владимировна

Колесникова Ирина Васильевна

Мокроусова Лада Михайловна

Островский Владимир Владимирович

Панков Николай Васильевич

Пивоваров Игорь Иванович

Ципящук Анатолий Федорович