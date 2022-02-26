Жители Саратова делают «плоты» на затопленных остановках. Сегодня, 26 февраля, горожане пожаловались в редакцию КП-Саратов на неудобства при использовании общественного транспорта.

На представленном снимке остановка, расположенная на улице Университетская, на пересечении с улицей Вавилова. Женщина вынуждена стоять на импровизированном плоту из деревяшки, потому что вокруг огромная лужа.

Напомним, на выходных в Саратовской области будет тепло. Так что проблемы с лужами ждут саратовцев во многих местах.

Остановка в Саратове

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.