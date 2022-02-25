На выходных в Саратовской области будет тепло

Погода в Саратове

С 26 по 28 февраля в Саратовской области будет тепло. Такой прогноз дает региональный гидрометцентр.

Ночью столбик термометра колеблется от нуля до -5 градусов. Днем в регионе от нуля до +5 градусов. Такие температуры на 4 - 5 градусов выше климатической нормы. Дует восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

В субботу в регионе ожидается небольшой снег с дождем. В воскресенье снега выпадет больше, но к понедельнику снегопад сойдет на нет. На дорогах гололед, в регионе также будет туман.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.