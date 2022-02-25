Покупателя шаурмы в Саратове исполосовали ножом

Полиция в Саратове пытается разобраться в истории с нападением на покупателя шаурмы в одном из городских ларьков.

В результате не успевшего вкусно перекусить 35-летнего мужчину доставили в медицинское учреждение с ножевыми ранениями.

Уже там пострадавший смог пояснить полицейским, что после покупки шаурмы в одном из ларьков он вышел на улицу, где его встретил незнакомый и потребовал денег. Получив отказ, «проситель» нанес несколько ударов в область груди и шеи.

Угрозыск задержал подозреваемого в этом 34-летнего рецидивиста, который признался, что порезал мужчину возле киоска шаурмы. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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