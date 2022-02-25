Серийный грабитель задержан в Саратове

Изобретальный грабитель работал в подъездах жилых домов Саратова.

Преступник поджидал жертв в подъездах и в ряде случаев снимал верхнюю одежду, чтобы у жертв сложилось впечатление, что он один из жильцов дома. Если кроме предполагаемой жертвы в подъезд одновременно входили еще люди, то он делал вид, что разговаривает по телефону. Этот прием позволял частично закрыть лицо и усыплял бдительность. Если все складывалось, он вырывал из рук пенсионерок сумки и скрывался.

Задержанный - ранее неоднократно судимый за кражи 27-летний житель Новобурасского района.

Сейчас выясняют его причастность к совершению аналогичных преступлений.

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