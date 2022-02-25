В Саратове лишен полномочий судья Кулахметов, осужденный за мошенничество

Сегодня, 25 февраля, обвиненного в мошенничестве судью Арбитражного суда Саратовской области Шамиля Кулахметова освободили от полномочий. Это решение было озвучено на заседании коллегии судей.

Напомним, Шамиль Кулахметов был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Его посадили на четыре года и штраф выписали 400 тысяч рублей штрафа.

Комиссия также рекомендовала Владимира Великанова на должность председателя Волжского районного суда Саратова.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.