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Происшествия25 февраля 2022 12:12

В Саратове лишен полномочий судья Кулахметов, осужденный за мошенничество

Решение приняла коллегия судей
Наталия Калинина
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Сегодня, 25 февраля, обвиненного в мошенничестве судью Арбитражного суда Саратовской области Шамиля Кулахметова освободили от полномочий. Это решение было озвучено на заседании коллегии судей.

Напомним, Шамиль Кулахметов был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Его посадили на четыре года и штраф выписали 400 тысяч рублей штрафа.

Комиссия также рекомендовала Владимира Великанова на должность председателя Волжского районного суда Саратова.

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