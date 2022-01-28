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Происшествия28 января 2022 13:13

Обвиненного в мошенничестве судью из Саратова пока не лишили полномочий

Вопрос с судьей-преступником отложили
Наталия Калинина
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Обвиненного в мошенничестве судью из Саратова пока формально не лишили полномочий. Соответствующая информация появилась сегодня, 28 января, на сайте Саратовского областного суда.

Отложено заседание квалификационной коллегии судей, которая должна была решить вопрос о прекращении полномочий судьи Арбитражного суда Саратовской области Шамиля Кулахметова. Оно перенесено до следующего заседания коллегии, поскольку Кулахметов захотел обсудить свою позицию с адвокатом.

Напомним, судью КУлахметова посадили на четыре года за мошенничество в особо крупном размере.

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