Состояние изрезанного матерью мальчика из Энгельса остается тяжелым. Сегодня, 25 февраля, об этом сообщили в региональном минздраве.

Сейчас пострадавший ребенок находится в стабильном, тяжелом состоянии. Ему больше не нужна палата реанимации и медики планируют направить его в обычную палату. С мальчиком работают психологи.

Напомним, трагедия произошла 12 февраля. Пьяная мать напала на пятилетнего Максима и изрезала его ножом.

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