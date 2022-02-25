В Марксе открывается цирковой комплекс «Арт-Алле»

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Первое представление в цирковом комплексе «Арт-Алле» в Марксе Саратовской области состоится 4 марта.

Уже сейчас здесь идут репетиции, а вокруг комплекса завершается благоустройство.

После того, как у марксовского цирка появилось своё здание, цирковая студия получила региональный статус. Новое здание с большим зрительным залом, залом тренировок и гимнастическим залом уже оснащены соответствующим оборудованием.

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- Главное – у замечательного марксовского цирка появился свой дом. Все три зала функционально работают, теперь у артистов есть все условия и для репетиций, и для выступлений. Мы завершили сложный объект. Этот объект даст Марксу импульс для развития не только культуры, но и туризма. Цирк готов принять зрителей», – отметил губернатор Валерий Радаев, который посетил цирковой комплекс 25 февраля.

Уже сейчас, с новым набором, сюда пришли много новых учеников.

Напомним, строительство цирка началось более 15 лет назад, но приостанавливалось в связи с отсутствием финансирования. В 2020 году объект вошел в областную программу, строительные работы были возобновлены.

Детская цирковая студия "Арт-Алле" была создана в Марксе в 1994 году Сергеем и Людмилой Соловьевыми. В течение четверти века в студии было более 1500 воспитанников. Профессионалами циркового искусства стали около 100 человек. Воспитанники "Арт-Алле" успешно работают во многих коллективах России и мира, таких как Большой Московский цирк на Цветном бульваре, цирк "Дю Солей" (Канада).

Марксовский цирк – неоднократный лауреат и призер многих международных и всероссийских конкурсов циркового искусства. В 2021 году цирк стал лауреатом и призером 29-го Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».

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