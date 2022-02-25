Из-за падения снега с крыши пострадали две женщины за сутки

Сегодня, 24 февраля, в администрации Ленинского района Саратова рассказали, куда обращаться пострадавшим от упавшего с крыши снега. Напомним, ранее в городе произошли два таких инцидента за сутки: пострадали две женщины.

- Обслуживание данных домов осуществляет ТСЖ «ФОРУМ-СЭПО». Комитетом по ЖКХ в отношении ТСЖ «ФОРУМ-СЭПО» будет проведена внеплановая выездная проверка на предмет очистки от снега и наледи крыши многоквартирных домов № 89 по пр. 50 лет Октября. В случае выявления нарушений управляющая организация будет привлечена к административной ответственности. Сотрудниками администрации района с руководителем ТСЖ «ФОРУМ-СЭПО» неоднократно проводились беседы по вопросу несвоевременной очистки кровли, а также было рекомендовано провести разъяснительную работу с собственниками жилых помещений об ответственности за очистку козырьков балконов. По вопросу возмещения ущерба пострадавшая может обратится в суд, - пишут чиновники.

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