В Саратове за сутки сошедший с крыш снег отправил в больницу двух женщин. СУ СК региона сообщает о проведении проверки обстоятельств случившегося и установлении виновных.

Вчера, 23 февраля, один случай произошел на проспекте 50 лет Октября. Пострадала 47-летняя женщина. Снег упал ей на голову с крыши одного из домов. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей носа.

Также сообщается о том, что вчера с крыши дома № 35 по Ново-Астраханскому шоссе сошел снег и упал на 83-летнюю женщину. Она получила телесные повреждения.

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