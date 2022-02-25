В горевшей саратовской школе восстановили перекрытия

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После пожара в школе № 18 в Саратове укреплены конструктивные элементы и перекрытия.

На месте ремонт оценил председатель правительстива области Роман Бусаргин.

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Он вместе с главой города осмотрел уже сделанное и наметил план дальнейших работ. Поскольку еще до пожара школа вошла в федеральную программу по ремонту, благодаря Вячеславу Володину, конкурс на капитальный ремонт уже объявлен горадминистрацией.

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- Задача остается прежней. К 1 сентября ученики, которых временно перевели в лицей № 37, должны вернуться к обучению в родных стенах. Все ресурсы для этого у нас есть, - написал Бусаргин в своем телеграм-канале.

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