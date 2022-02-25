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Общество25 февраля 2022 10:30

Компания DNS подняла цены на 30 процентов

Ранее о резком повышении цен на технику заявили покупатели магазинов Ситилинк
Наталия Калинина
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)

Компания DNS подняла цены на товары до 30 процентов. Сегодня, 25 февраля, об этом сообщили в официальном релизе.

- Мы оказались в новом мире, где помимо роста курса введены технологические санкции и пока не понятно, как мы сможем получить множество товаров. Хочется верить в лучшее, но ситуация развивается по настолько плохому сценарию, что строить планы невозможно, - заявил директор компании.

Напомним, ранее губернатор Радаев заявил, что причин роста цен на смартфоны в Саратове нет.

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