Компания DNS подняла цены на 30 процентов

Компания DNS подняла цены на товары до 30 процентов. Сегодня, 25 февраля, об этом сообщили в официальном релизе.

- Мы оказались в новом мире, где помимо роста курса введены технологические санкции и пока не понятно, как мы сможем получить множество товаров. Хочется верить в лучшее, но ситуация развивается по настолько плохому сценарию, что строить планы невозможно, - заявил директор компании.

Напомним, ранее губернатор Радаев заявил, что причин роста цен на смартфоны в Саратове нет.

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