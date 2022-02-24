Причин роста цен на смартфоны в Саратове нет: Губернатор поручил проверить факты завышения цен в магазинах

Причин для повышения цен на бытовую технику и смартфоны в Саратовской области нет. Таким образом губернатор Радаев отреагировал на публикации в СМИ и соцсетях о резком повышении цен в магазинах электроники утром 24 февраля.

Как прокомментировала руководитель пресс-службы губернатора Нина Попова, глава региона дал поручение министерству экономразвития области провести мониторинг цен на технику и электронику. Если резкое повышение подтвердится – будет повод для обращения в УФАС.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.