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Общество24 февраля 2022 17:53

Причин роста цен на смартфоны в Саратове нет: Губернатор поручил проверить факты завышения цен в магазинах

Источник:kp.ru
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)

Причин для повышения цен на бытовую технику и смартфоны в Саратовской области нет. Таким образом губернатор Радаев отреагировал на публикации в СМИ и соцсетях о резком повышении цен в магазинах электроники утром 24 февраля.

Как прокомментировала руководитель пресс-службы губернатора Нина Попова, глава региона дал поручение министерству экономразвития области провести мониторинг цен на технику и электронику. Если резкое повышение подтвердится – будет повод для обращения в УФАС.

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