В Саратове проводят облавы на пьяных подростков

Во Фрунзенском районе Саратова прошли рейды по поимке пьяных подростков.
Только во Фрунзенском районе Саратова за январь-февраль 2022 года задержали более 20 пьяных подростков. После оформления протоколов несовершеннолетних в отделе полиции забирают их родители.
В списке тусовочных мест, по которым прошли полицейские, члены общественного совета УМВД, представители органов системы профилактики горадминистрации, кроме кафе и баров оказались скверы, дворы и подъезды жилых домов.
- Штраф для родителей составляет от полутора до двух тысяч рублей. Несовершеннолетние, достигшие 16-летнего возраста штрафуются лично.
Напомним, максимальный штраф за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, равно как и распитие, составляет полторы тысячи рублей.
Кроме траты денег есть другая неприятность - после этого подросток в обязательном порядке ставится на учет в ПДН.
За продажу алкоголя ответственность отдельно несут владельцы помещений, где его купили подростки.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.