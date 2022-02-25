В Саратове проводят облавы на пьяных подростков

Во Фрунзенском районе Саратова прошли рейды по поимке пьяных подростков.

Только во Фрунзенском районе Саратова за январь-февраль 2022 года задержали более 20 пьяных подростков. После оформления протоколов несовершеннолетних в отделе полиции забирают их родители.

В списке тусовочных мест, по которым прошли полицейские, члены общественного совета УМВД, представители органов системы профилактики горадминистрации, кроме кафе и баров оказались скверы, дворы и подъезды жилых домов.

- Штраф для родителей составляет от полутора до двух тысяч рублей. Несовершеннолетние, достигшие 16-летнего возраста штрафуются лично.

Напомним, максимальный штраф за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, равно как и распитие, составляет полторы тысячи рублей.

Кроме траты денег есть другая неприятность - после этого подросток в обязательном порядке ставится на учет в ПДН.

За продажу алкоголя ответственность отдельно несут владельцы помещений, где его купили подростки.

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