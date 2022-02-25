Дмитрий Кудинов о доходах Николая Бондаренко: Он злоупотреблял статусом депутата

Николай Бондаренко Фото: Александр Уриевский

Председатель Саратовской городской Думы (фракция «Единая Россия») Дмитрий Кудинов высказался в своем телеграмм - канале по поводу решения комиссии регионального парламента в отношении депутата Николая Бондаренко, которого комиссия рекомендовала лишить депутатского мандата из-за сокрытия доходов.

- Задача депутата – решать проблемные вопросы, которые ставят перед властью избиратели. Громкие слова Николая Бондаренко с экрана якобы в защиту граждан – чистой воды популизм для увеличения количества просмотров и соответственно увеличения доходов. Использование для заработка статуса депутата, получение доходов за счет иностранных ресурсов, да еще их сокрытие – абсолютно несправедливо по отношению к тем, кто доверил ему представлять свои интересы, а получил роль ресурса для наживы, ноль реальной помощи и ничего, кроме громкого пиара. Все доходы и расходы народного избранника должны быть прозрачны для общества, чтобы оно четко видело – в чьих интересах он работает на самом деле. А уж тот, кто позиционирует себя обличителем, уж точно должен быть чище и прозрачнее всех, - отметил Дмитрий Кудинов.