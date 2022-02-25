В Саратовской областной думе оглашают итоги проверки доходов Николая Бондаренко

Комиссия

В Саратовской областной думе в эту минуту начинается заседание комиссии по проверке информации о доходах депутатов. Сегодня, 25 февраля, будут оглашены итоги проверки достоверности информации о доходах депутата-блогера от КПРФ Николая Бондаренко.

Речь идет о сокрытии доходов, которые Бондаренко получает от своего интернет-канала. В случае, если комиссия обнаружит нарушения, решение о степени ответственности будет принимать областная дума на своем заседании в понедельник, 28 февраля.

Напомним, некоторое время назад таким образом лишился мандата скандально известный депутат-предприниматель Сергей Курихин.

Комиссия 25.02.22

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