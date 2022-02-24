Житель Энгельса угнал автобус с конечной остановки

Мужчина в Энгельсе угнал автобус
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Энгельсе местный житель зачем-то решил угнать автобус.
Он забрался в кабину стоявшего на конечной остановке на улице Лебедева-Кумача микроавтобуса и дал по газам.
Догнать угонщика удалось диспетчеру маршрута. Вместе с прибывшими на место сотрудниками ППС угонщика доставили в отдел полиции. Им оказался 34-летний местный житель.
Заведено уголовное дело, задержанного отпустили под подписку о невыезде.
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