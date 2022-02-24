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Происшествия24 февраля 2022 13:24

Житель Энгельса угнал автобус с конечной остановки

Сейчас подозреваемый в угоне доставлен в полицию
Источник:kp.ru
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Мужчина в Энгельсе угнал автобус

Мужчина в Энгельсе угнал автобус

Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Энгельсе местный житель зачем-то решил угнать автобус.

Он забрался в кабину стоявшего на конечной остановке на улице Лебедева-Кумача микроавтобуса и дал по газам.

Догнать угонщика удалось диспетчеру маршрута. Вместе с прибывшими на место сотрудниками ППС угонщика доставили в отдел полиции. Им оказался 34-летний местный житель.

Заведено уголовное дело, задержанного отпустили под подписку о невыезде.

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